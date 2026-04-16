Die Bundesregierung plant, die EEG-Einspeisevergütung abzuschaffen. 1Komma5° hat ermittelt, welche Auswirkungen die Direktvermarktung von Solarstrom auf den Erlös der Verbraucher:innen hätte. Der Photovoltaik-Anbieter 1Komma5° hat verschiedene Szenarien durchgerechnet, um die Auswirkungen der Direktvermarktung von PV-Strom auf den Erlös der Verbraucher:innen zu bestimmen. Das Ergebnis: Mit der PV-Direktvermarktung über das Marktprämienmodell würden Haushalte je nach Höhe des Eigenverbrauchs bis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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