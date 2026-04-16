In Österreich hat die Regierung eine Preisbremse für Kraftstoffe eingeführt, um den starken Anstieg der Benzin- und Dieselpreise infolge des Iran-Kriegs abzufedern. Ziel der Maßnahme ist es, die Kosten an den Tankstellen um etwa zehn Cent je Liter zu senken. Dafür wurde die Mineralölsteuer staatlich um fünf Cent reduziert.Zudem sollen die Mineralölkonzerne mit einem gleich hohen Anteil über geringere Margen dazu beitragen. Die OMV hat ihren Beitrag bei Diesel nun jedoch auf lediglich 2,8 Cent gesenkt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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