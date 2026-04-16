Deutlich nach oben geht es am Morgen bei der Aktie von Taiwan Semiconductor (TSMC). Das Unternehmen hat am heutigen Donnerstag seine Zahlen für das zurückliegende erste Quartal präsentiert und hier positiv überraschen können. Auf der Handelsplattform Tradegate gewinnt das Papier derzeit zwei Prozent.TSMC, der weltweit führende Auftragsfertiger für Halbleiter, hat im ersten Quartal einen Gewinnsprung von 58 Prozent verbucht und damit sowohl die Erwartungen des Marktes klar übertroffen als auch einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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