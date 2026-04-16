Zürich - Der Referenzzinssatz liegt seit Herbst vergangenen Jahres wieder auf seinem Tiefststand von 1,25 Prozent. Dennoch haben laut einer Studie der ZKB viele Mieter noch nicht ihre Chance auf tiefere Mietzinsen genutzt. So zeigten die neuesten Daten bei den Altbestandsmieten zwar eine leichte Entspannung mit einem Rückgang zum Vorquartal um 0,2 Prozent, schreiben die Experten der Bank im aktuellen Immobilienbarometer am Donnerstag. Allerdings ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab