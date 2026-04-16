Die Aktie von Aixtron war in den vergangenen Monaten der absolute Überflieger im MDAX. Mit einem Kursplus von mehr als 300 Prozent im 52-Wochen-Vergleich liegt sie klar vor Nordex (plus 198 Prozent) und Hochtief (plus 187 Prozent). Am Mittwoch hat die Aktie sogar erneut einen kräftigen Kurssprung hinlegen können. Mehr als 20 Prozent ging es nach oben. Doch dann wurde das Papier ausgebremst. Die Ankündigung einer Wandelanleihe am Mittwochabend drückte auf den Kurs.Der Anlagenbauer für die Halbleiterindustrie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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