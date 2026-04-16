MHP Hotel AG startet mit einem echten Paukenschlag ins Jahr 2026. Rekordumsatz im ersten Quartal, steigende Auslastung und Rückenwind durch den globalen Reisetourismus - die Story wirkt intakt. Doch wie nachhaltig ist der Boom? Rekordumsatz zum Jahresauftakt - Expansion zahlt sich aus Mit 41,5 Mio. Euro erzielt MHP den höchsten Q1-Umsatz der Unternehmensgeschichte. Das entspricht einem kräftigen Plus von 25 % gegenüber dem Vorjahr. Treiber dieser Entwicklung sind vor allem neue Hotels im Portfolio. Das Conrad Hamburg sowie das neu integrierte Hyatt Regency Vienna leisten erstmals nennenswerte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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