Nach Spitzengesprächen mit Unicredit sieht die Commerzbank-Führung erhebliche Differenzen in Bewertungsfragen und dem künftigen Geschäftsmodell. Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp hat sich erneut kritisch über ein mögliches Zusammengehen mit der italienischen Großbank Unicredit geäußert. Dabei bezog sie sich erstmals auf große Differenzen über Fragen der Bewertung der beiden Institute. "Unsere Meinungen gehen stark auseinander, beginnend mit der Bewertung der beiden Unternehmen und dem Umtauschverhältnis", ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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