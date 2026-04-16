Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank BIP im ersten Quartal legt gegenüber Vorjahr um 5 % zu. Die chinesische Volkswirtschaft ist im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahresquartal um 5 % gewachsen. Im direkten Quartalsvergleich expandierte das Bruttoinlandprodukt (BIP) um 1.3 %. Die Wachstumszahlen überraschen. Der BIP-Zuwachs von 5 % auf Jahresbasis markiert das beste Wachstum seit drei Quartalen. Die von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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