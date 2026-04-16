60 Prozent des Strombedarfs lassen sich mit Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen und Ladesäulen in dem Mehrfamilienhaus decken. Das Konzept der Gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung ist nach Ansicht des Unternehmens dabei deutlich leichter realisierbar als Photovoltaik-Mieterstrom. Im Zuge einer Pilotpartnerschaft mit Stromnetz Berlin hat das Unternehmen Lesolco ein Projekt zur Gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung (GGV) in der Hauptstadt realisiert. Es handelt sich dabei um ein Mehrfamilienhaus im Bezirk Lichterfelde mit zehn Wohnungen und einer Büroeinheit. Das ganzheitliche Energiekonzept sei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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