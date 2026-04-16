Wallisellen - Cisco (NASDAQ: CSCO), Anbieter von Unternehmensnetzwerk- und Cybersicherheitslösungen, hat seinen ersten «State of Wireless Report» veröffentlicht. Demnach hat sich WLAN zu einem strategischen Wachstumsmotor mit Multiplikatoreffekt entwickelt. Die Umfrage wurde unter mehr als 6'000 Fachleuten für drahtlose Netzwerke aus 30 Ländern durchgeführt, darunter auch aus der Schweiz. Sie zeigt: Wer drahtloser Technologie strategische Priorität ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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