Globaler Anbieter von Getränkelösungen wählt ISNetworld zur Verbesserung der Transparenz bei der Einhaltung von Vorschriften durch Auftragnehmer

DALLAS, April 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ISN , der weltweit führende Anbieter von Informationsmanagement-Dienstleistungen für Auftragnehmer und Lieferanten, gab bekannt, dass Refresco Europa , ein globaler Anbieter von Getränkelösungen, ISNetworld als seine primäre Plattform für das Informationsmanagement von Auftragnehmern ausgewählt hat. ISN wird Refresco Europa dabei unterstützen, die Qualifizierung von Auftragnehmern und die laufenden Verwaltungsprozesse zu optimieren sowie die Betriebsabläufe an Best Practices im Auftragnehmermanagement anzupassen.

"Die Einhaltung der Gesundheits- und Sicherheitsstandards von Refresco über eine geografisch weit verstreute Produktionslandschaft hinweg erfordert organisierte Prozesse zur Übersicht von Auftragnehmern", sagte Remy Wierenga, Group Safety Director bei Refresco Europe. "ISNetworld hilft uns dabei, einen einheitlicheren Ansatz bei der Konformitäts-Überprüfung zu verfolgen, um über Regionen und Standorte hinweg mehr Konsistenz, Transparenz und Kontrolle zu gewährleisten."

Warum hat sich Refresco Europe für ISNetworld entschieden?

Refresco Europa, mit Hauptsitz in Rotterdam, Niederlande, betreibt ein umfangreiches Netzwerk von Getränkeproduktionsstätten, die Markenprodukte und Eigenmarkenprodukte in zahlreichen europäischen Märkten beliefern. Die Größe und geografische Verteilung der Standorte von Refresco erfordern strukturierte Prozesse für das Auftragnehmermanagement, die durch zentralisierte, überprüfbare Auftragnehmerdaten unterstützt werden.

Um die Umsetzung der Sicherheitsstandards für Auftragnehmer von Refresco zu unterstützen, benötigte das Unternehmen eine Managementplattform, die strukturierte Daten, automatisierte Arbeitsabläufe und Echtzeit-Transparenz bei der Konformität bietet. ISNetworld wird zunächst im Vereinigten Königreich und anschließend in Deutschland, Belgien, den Niederlanden, Italien, Spanien, Finnland und Polen implementiert, um die operative Abstimmung zu ermöglichen und gleichzeitig die Kontinuität über alle Produktionsstätten hinweg zu gewährleisten.

Welche Tools und Dienste wird Refresco Europa nutzen?

Refresco Europa wird eine Kombination aus den Auftragnehmer-Management-Tools und -Dienstleistungen von ISNetworld nutzen, um einheitliche Governance-Kontrollen zu unterstützen und Qualifizierungs-Workflows zu optimieren.

Zu den wichtigsten ISNetworld-Tools und -Dienstleistungen, die Refresco nutzen will, gehören:

Review and Verification Services (RAVS) Schriftliche Programmprüfung zur Bewertung der Gesundheits- und Sicherheitsdokumentation von Auftragnehmern

zur Bewertung der Gesundheits- und Sicherheitsdokumentation von Auftragnehmern Prüfung des Versicherungsnachweises zur Überprüfung der Deckungsanforderungen

zur Überprüfung der Deckungsanforderungen Überprüfung durch das britische Companies House zur Bestätigung des Status der Unternehmensregistrierung des Auftragnehmers im Vereinigten Königreich

zur Bestätigung des Status der Unternehmensregistrierung des Auftragnehmers im Vereinigten Königreich Digitale Bestätigungsformulare, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter das HSE-Handbuch für Auftragnehmer von Refresco lesen und bestätigen

um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter das HSE-Handbuch für Auftragnehmer von Refresco lesen und bestätigen Online-Schulungstool für die Durchführung individueller Mitarbeiterschulungen und die Überprüfung der Kompetenzen





"Zentralisierte Auftragnehmerdaten sind grundlegend, um das Betriebsrisiko zu reduzieren", sagte David Bibby, Vice President of International Operations bei ISN. "Durch die Standardisierung von Vorqualifizierungs- und Compliance-Workflows stärkt Refresco die Rechenschaftspflicht und verbessert den Arbeitnehmerschutz in seinem gesamten europäischen Produktionsnetzwerk."

Weitere Informationen zu den branchenführenden Software- und Dienstleistungsangeboten von ISN finden Sie unter isn.com .

Über ISN

ISN ist weltweit führend im Bereich des Informationsmanagements für Auftragnehmer und Lieferanten und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Vernetzung von 900 Auftraggebern in kapitalintensiven Branchen mit 90.000 aktiven Auftragnehmern und Lieferanten, um Sicherheit, Gesundheit und Nachhaltigkeit am Arbeitsplatz zu fördern. Zu den Marken von ISN gehören ISNetworld , eine globale Online-Plattform für das Management von Auftragnehmern und Lieferanten, Transparency-One , eine auf verantwortungsbewusste Beschaffung ausgerichtete Plattform, die für mehr Transparenz im Lieferkettenmanagement sorgt, sowie Empower , eine App für Arbeitnehmer, die diese dabei unterstützt, sich weiterzuentwickeln.

ISN verfügt über 12 Niederlassungen weltweit, die ihren Kunden in mehr als 85 Ländern preisgekrönte Unterstützung und Schulungen bieten. ISN ist stolz darauf, weltweit führend bei der Verbesserung der Effizienz und Effektivität von Auftragnehmer- und Lieferantenmanagementsystemen zu sein und als erstklassiges Forum für den Austausch von Best Practices der Branche, das Benchmarking von Leistungen, die Bereitstellung von Dateneinblicken unter seinen Mitgliedern sowie die Unterstützung von Entscheidungsträgern, einschließlich Vorstandsmitgliedern, bei der Sicherstellung der Bewertung und Überwachung von Auftragnehmer- und Lieferantenrisiken zu dienen. Weitere Informationen finden Sie unter isn.com .

Über Refresco Europa

Refresco ist der führende unabhängige Anbieter von Getränkelösungen für renommierte globale und lokale Getränkemarken mit Produktionsstätten in Nordamerika, Europa und Australien. Refresco bietet eine umfangreiche Palette an Produkt- und Verpackungskombinationen, von kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränken, Säften, RTD-Tees und Mineralwässern bis hin zu Energy-Drinks, Sportgetränken und pflanzlichen Getränken in Karton, (aseptischem) PET, Dosen und Glas. Refresco sucht kontinuierlich nach neuen und alternativen Wegen, um die Qualität seiner Produkte und Verpackungskombinationen im Einklang mit den Anforderungen von Verbrauchern und Kunden sowie den ökologischen Verpflichtungen zu verbessern. Refresco hat seinen Hauptsitz in Rotterdam, Niederlande, und beschäftigt mehr als 14.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter refresco.com .