Nach Redcare Pharmacy hat auch der große Wettbewerber DocMorris laut vorläufigen Zahlen einen sehr guten Jahresstart verzeichnet. Die Gesellschaft sieht sich auf Kurs zu den gesteckten Zielen, die Aktie gewinnt an der Hauptbörse in der Schweiz deutlich. Auch beim MDAX-Wert Redcare Pharmacy setzt sich die Erholung fort.Doch zunächst ein Blick auf die ersten Eckdaten von DocMorris: Im ersten Jahresviertel steigerte der Online-Arzneimittelversender den Außenumsatz um 7,3 Prozent auf gut 318 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär