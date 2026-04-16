FUCHS SE stellt sich neu auf - und denkt dabei groß. Mit der Strategie "FUCHS100" will der Schmierstoff-Spezialist bis 2031 deutlich wachsen und gleichzeitig profitabler werden. Für Anleger ist das ein klares Signal: Der Industriewert setzt auf langfristige Expansion - und auf strukturelle Trends. Klare Ziele bis 2031: Wachstum und Profitabilität im Fokus Die neuen Mittelfristziele haben es in sich. FUCHS peilt einen Umsatz von bis zu 4,5 Mrd. Euro sowie ein EBIT von bis zu 600 Mio. Euro an. Besonders interessant ist die angestrebte EBIT-Marge von bis zu 15 %. Das zeigt, dass das Unternehmen nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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