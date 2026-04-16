Berlin - Junge Menschen präsentieren sich im Internet häufig glücklicher, als sie tatsächlich sind. Das ergab eine Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom.



Ein Viertel der 16- bis 29-Jährigen (25 Prozent) gibt demnach offen zu, sich in der digitalen Welt glücklicher darzustellen als in der Realität. Zugleich ist es für mehr als die Hälfte dieser Altersgruppe (53 Prozent) insgesamt wichtig, online einen positiven Gesamteindruck zu vermitteln.



Diese Werte fallen bei den jüngeren Befragten deutlich höher aus als in den anderen Altersgruppen. Bei den über 30-Jährigen geben insgesamt nur elf Prozent an, sich im Netz glücklicher darzustellen. Und 28 Prozent achten darauf, online einen positiven Gesamteindruck zu vermitteln.



Neben einem glücklicheren Auftreten geben junge Menschen auch häufiger an, sich im Netz selbstbewusster, interessanter und sozialer (je 24 Prozent), schöner und lustiger (je 18 Prozent), erfolgreicher (11 Prozent) oder sportlicher (10 Prozent) zu präsentieren. Nur 29 Prozent der 16- bis 29-Jährigen sagen, dass sie sich online nicht anders darstellen als im echten Leben. Bei den über 60-Jährigen sind es 65 Prozent.



Für die Erhebung befragte Bitkom Research online 1.449 Internetnutzer in Deutschland ab 16 Jahren. Die Befragung fand in der dritten und vierten Kalenderwoche 2026 statt.





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