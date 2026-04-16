Bei den Rückversicherern rückt die anlaufende Berichtssaison immer stärker in den Fokus. Nachdem zuletzt vor allem die erheblichen Währungseffekte auf das erste Quartal 2026 das große Thema waren, legt nun RBC nach. Die kanadische Bank traut Europas Rückversicherern zwar ein überdurchschnittliches erstes Quartal zu, wird für die Zeit danach aber vorsichtiger.Für Munich Re hat RBC-Analyst Ben Cohen das Kursziel von 570 auf 560 Euro gesenkt und die Einstufung "Sector Perform" bestätigt. In seinem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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