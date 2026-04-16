DJ PTA-News: ÖKOWORLD AG: ÖKOWORLD STÄRKT IHR ANGEBOT - Zwei neue Fonds für eine grüne Zukunft

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

ÖKOWORLD AG: ÖKOWORLD STÄRKT IHR ANGEBOT

Zwei neue Fonds für eine grüne Zukunft

Hilden (pta000/16.04.2026/10:03 UTC+2)

• Die Pionierin der nachhaltigen Geldanlage setzt ihren Modernisierungskurs fort • Zwei Fondsneuheiten erweitern das Spektrum der nachhaltigen Geldanlage • Ökoworld Smart Portfolio 70: Innovativer Multi-Asset-Fonds verbindet Wachstum mit Stabilität und Inflationsschutz • Ökoworld Global Transition: Chancenorientierter Aktienfonds setzt auf das ökonomische Potenzial der

Dekarbonisierung

Hilden, 16. April 2026. Die Pionierin für nachhaltige Geldanlagen, ÖKOWORLD, modernisiert ihr Produktangebot und bringt zwei Fondsinnovationen für eine grüne Zukunft auf den Markt. Der ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS und der ÖKOWORLD WATER FOR LIFE ändern ihre Anlagestrategie und werden zum ÖKOWORLD SMART PORTFOLIO 70 beziehungsweise zum ÖKOWORLD GLOBAL TRANSITION. Damit greift die Fondsgesellschaft Anregungen aus dem Markt auf und macht die Fonds für Anlegerinnen und Anleger attraktiver.

Der ÖKOWORLD Smart Portfolio 70 verfolgt einen bewusst einfachen, transparenten und wissenschaftlich fundierten Ansatz. Wachstumstreiber wie Aktien von nachhaltigen Unternehmen werden mit stabilisierenden Komponenten wie Liquidität, Renten und Green Bonds sowie inflationssensitiven Anlagen kombiniert. Ziel ist ein Portfolio, das langfristige Renditechancen mit einer ausgewogenen Risikostruktur verbindet - basierend auf dem bewährten ethisch-ökologischen Investmentansatz von ÖKOWORLD. Mit dem neuen Ökoworld Global Transition investiert die Fondsgesellschaft weltweit in Unternehmen, die nach Überprüfung von ökologischen, sozialen und ethischen Aspekten den Übergang zu einer nachhaltigen, kohlenstoffarmen Wirtschaft fördern und zur Minderung von Treibhausgasemissionen beitragen. Anlegerinnen und Anleger erhalten dadurch die Möglichkeit, an den wirtschaftlichen Chancen der globalen Dekarbonisierung teilzuhaben.

Dr. Oliver Pfeil, Vorstandsvorsitzender von ÖKOWORLD, erklärt: "Die Kapitalmärkte verändern sich. Anlegerinnen und Anleger erwarten heute sowohl Wirkung als auch überzeugende Renditen. Mit dem GLOBAL TRANSITION investieren wir gezielt in Unternehmen im Wandel. Und mit dem SMART PORTFOLIO 70 bieten wir eine einfache, wissenschaftlich fundierte Multi-Asset-Lösung, die Wachstum, Stabilität und Inflationsschutz miteinander verbindet."

Ökoworld Smart Portfolio 70: Nachhaltiges Multi-Asset-Portfolio

Der Ökoworld Smart Portfolio 70 ist ein aktiv gemanagter Multi-Asset-Fonds, der angemessene Renditeerwartungen mit aktivem Risikomanagement verbindet. Als einer von ganz wenigen Multi-Asset-Fonds in Deutschland verfolgt er eine Anlagepolitik gemäß Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR). Das Zielportfolio besteht zu etwa zwei Dritteln aus nachhaltigen Aktien aus dem bewährten Anlageuniversum von ÖKOWORLD. Rund ein Drittel wird in nachhaltige Anleihen mit kurzen und mittleren Laufzeiten sowie alternative Kapitalmarktinstrumente zum Inflationsschutz investiert. Ziel des Portfolio-Managements ist die Maximierung der risikoadjustierten Rendite, wobei für die Auswahl der investierbaren Assets weiterhin die gewohnt hohen Nachhaltigkeitsstandards der ÖKOWORLD gelten. Der Aktienanteil besteht ausschließlich aus Direktinvestments in nachhaltige Unternehmen. Bei den Anleihen setzt das Fondsmanagement auf Green Bonds und nachhaltige Emittenten.

"Der Ökoworld Smart Portfolio 70 überzeugt durch eine klare, langfristig stabile Allokationsstruktur", erklärt Stefan Höhne, Leiter Wholesale Business von Ökoworld. "Der hohe Aktienanteil dient dabei als Renditetreiber. Nachhaltige Anleihen und alternative Kapitalmarktinstrumente sorgen für mehr Sicherheit und reduzierte Volatilität. Unsere Anlegerinnen und Anleger sollen mit dem Ökoworld Smart Portfolio 70 nicht nur gut verdienen, sondern auch ruhig schlafen können."

Ökoworld Global Transition: Chancen der Dekarbonisierung nutzen

Der Ökoworld Global Transition basiert auf der Erkenntnis, dass Dekarbonisierung ein zentraler ökonomischer Wettbewerbsfaktor ist. Der Aktienfonds mit globalem Anlageschwerpunkt investiert deshalb gezielt in Unternehmen, die durch Portfolio-Bereinigung oder Investitionen in emissionsarme Aktivitäten eine nachhaltige Verbesserung von Ertragskraft und Risikoprofil erreichen. Dadurch soll auf lange Sicht eine überdurchschnittliche Wertentwicklung für die Investorinnen und Investoren erreicht werden. Der Ökoworld Global Transition ist wie alle Fonds der ÖKOWORLD als Artikel-9-Fonds nach SFDR (nachhaltiges Anlageziel) eingestuft.

Stefan Höhne, Leiter Wholesale Business von Ökoworld, sagt: "Mit dem Ökoworld Global Transition bieten wir Anlegerinnen und Anlegern einen neuen Zugang zu einem noch weitgehend unerschlossenen Marktsegment, das nachhaltige Wirkung mit attraktiven Renditechancen verbindet. Unternehmen, die ihre Emissionen systematisch senken, ihre Energieeffizienz steigern oder CO2-intensive Geschäftsbereiche abspalten, sind gleich doppelt attraktiv: Sie verbessern nicht nur ihr Nachhaltigkeitsprofil, sondern reduzieren oft auch ihre Kapitalkosten und regulatorischen Risiken."

Dr. Oliver Pfeil, CEO von ÖKOWORLD, fasst zusammen: "Mit der Markteinführung unserer neuen Fonds ist ein weiterer wichtiger Meilenstein unserer ,Unternehmensstrategie 2030' erreicht. Unsere Anlegerinnen und Anleger profitieren darüber hinaus von der Einführung moderner KI-gestützter Prozesse in der Risikosteuerung und im Portfoliomanagement, die ebenfalls integraler Teil der neuen ÖKOWORLD ist und langfristig die Wertentwicklung unserer Anlageprodukte entscheidend verbessern sollte. Wir untermauern damit unseren Anspruch, die nachhaltige Geldanlage ein weiteres Mal neu zu erfinden. ÖKOWORLD ist und bleibt die Pionierin der nachhaltigen Geldanlage in Deutschland."

Die Anteilseigner wurden bereits durch die Verwaltungsgesellschaft über die anstehenden Veränderungen ihrer Produkte informiert. Die Genehmigung durch die Luxemburger Finanzaufsicht CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) ist erfolgt und ab dem 16.04.2026 wirksam. Anlegerinnen und Anleger, die von den Änderungen profitieren möchten, brauchen nichts zu tun.

Fonds Ökoworld Smart Portfolio 70 Anteilsklasse C V VVA Tranchen Retail Institutionelle Retail ISIN LU0380798750 LU3317597675 LU3317597758 WKN A0Q8NL A426LV A426LW Verwaltungsgesellschaft ÖKOWORLD LUX S.A. Auflagedatum / Start neues Fonds-Konzept 29.08.2008 / 16.04.2026 16.04.2026 16.04.2026 Vertriebsländer DE, LU, AT, CH Fondsmanager Michael Gram-Madsen Fondswährung Euro Ertragsverwendung thesaurierend thesaurierend ausschüttend Klassifizierung nach SFDR Artikel 9 Mindestanlagevolumen 2.500 Euro keine 250.000 Euro Verwaltungsvergütung p. a. 1,76 % 0,94 % 0,94 % Fonds Ökoworld Global Transition Anteilsklasse TF V VV Tranchen Retail Institutionelle Retail ISIN LU1727504786 LU3317597246 LU3317597329 WKN A2H8K2 A426LT A426LU Verwaltungsgesellschaft ÖKOWORLD LUX S.A. Auflagedatum / Start neues Fonds-Konzept 28.01.2008 / 16.04.2026 16.04.2026 16.04.2026 Vertriebsländer DE, LU, AT, CH Fondsmanager Enrico Schön Fondswährung Euro Ertragsverwendung thesaurierend thesaurierend thesaurierend Klassifizierung nach SFDR Artikel 9 Mindestanlagevolumen 2.500 Euro keine 250.000 Euro Verwaltungsvergütung p. a. 1,76 % 0,94 % 0,94 %

Über ÖKOWORLD ÖKOWORLD gilt als Pionierin im Bereich nachhaltiger Geldanlagen und Vorsorge. Die ÖKOWORLD-Fonds investieren global in Unternehmen, die sich durch ihre Produkte oder Dienstleistungen ethisch, sozial und ökologisch positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auswirken und somit zu einer lebenswerten Zukunft beitragen. ÖKOWORLD-Fonds werden regelmäßig ausgezeichnet. Im November 2025 erhielten alle Fonds der ÖKOWORLD das höchste FNG-Siegel mit drei Sternen - ein anerkannter Qualitätsstandard für nachhaltige Geldanlagen im deutschsprachigen Finanzmarkt. Zudem bekamen zuletzt beide der von Stiftung Warentest (Finanztest 10/2025) getesteten ÖKOWORLD-Fonds, der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC und der ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0, die Bestnote für Nachhaltigkeit. Weitere Informationen finden Sie unter www.oekoworld.com .

Kontakt

Mathias Pianowski

mathias.pianowski[at]oekoworld.com

Tel. 02103 929-172

www.oekoworld.com

ÖKOWORLD AG, Itterpark 1, 40724 Hilden

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Aussender: ÖKOWORLD AG Itterpark 1 40724 Hilden Deutschland Ansprechpartner: Mathias Pianowski Tel.: +49 2103 929-172 E-Mail: mathias.pianowski@oekoworld.com Website: www.oekoworld.com ISIN(s): DE0005408686 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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April 16, 2026 04:03 ET (08:03 GMT)