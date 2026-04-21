Wien (www.fondscheck.de) - Die Ökoworld verpasst zwei zuletzt wenig erfolgreichen Publikumsfonds eine neue Anlagestrategie und modernisiert damit ihr Produktportfolio, so die Experten von "FONDS professionell".Auch die Namen seien geändert worden: Der 2008 aufgelegte Ökoworld Rock 'n' Roll Fonds heiße seit wenigen Tagen Ökoworld Smart Portfolio 70 (ISIN LU0380798750/ WKN A0Q8NL), der im gleichen Jahr lancierte Ökoworld Water for Life nun Ökoworld Global Transition (ISIN LU0332822492/ WKN A0NBKM). "Damit greift die Fondsgesellschaft Anregungen aus dem Markt auf und macht die Fonds für Anlegerinnen und Anleger attraktiver", teile der auf nachhaltige Investments spezialisierte Asset Manager mit. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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