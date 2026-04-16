Zürich - Josef Novak, Chief Innovation Officer und Mitbegründer von Spitch, gab heute einen wegweisenden Ausblick auf die nächste Stufe der KI-gesteuerten Kundenerfahrung (Customer Experience, CX). Angesichts der zunehmenden Komplexität im Bereich der Künstlichen Intelligenz setzt Spitch auf einen hybriden "neuro-symbolischen Ansatz»*, um den Sprung von beeindruckenden Technologiedemos zu vertrauenswürdigen Unternehmenslösungen zu vollziehen. Dabei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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