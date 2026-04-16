Köln / Fulda - Der deutsche Lebensmittelhändler Rewe plant, bis zu 40 Filialen der Supermarktkette Tegut von der Genossenschaft Migros Zürich zu übernehmen. Wie das Unternehmen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mitteilte, wurde ein entsprechender Vertrag mit der Migros Zürich unterzeichnet. Die Transaktion steht laut den Angaben noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch das deutsche Bundeskartellamt. Gibt die Behörde grünes Licht, will Rewe den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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