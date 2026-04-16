Amazon legt die Basis-Version seines Fire TV Sticks neu auf. Statt eines Micro-USB- ist nun ein USB-C-Anschluss dabei. Praktischer ist ein weiterer Umstand. Eine Sparmaßnahme könnte dagegen nerven. Wenn der eigene Smart-TV keine Software-Updates mehr bekommt, ist das Gerät nicht automatisch reif für den Elektroschrott. Mit Gadgets wie dem Amazon Fire TV Stick könnt ihr weiterhin die üblichen Apps wie Netflix, Disney Plus und Amazon Prime Video auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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