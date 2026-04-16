Nebius & Co im Check: Microsoft: Starker Lauf | TSMC: Starke Zahlen & Siemens
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|Nebius & Co im Check: Microsoft: Starker Lauf | TSMC: Starke Zahlen & Siemens
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|Nebius & Co im Check: Microsoft: Starker Lauf | TSMC: Starke Zahlen & Siemens
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|Up 93% in 2026, Does Nebius Stock Have More Room to Run?
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|maydornsmeinung: S&P 500, Nvidia, AMD, Nebius, GDS, Vertiv, BYD, Xpeng, SQM, Li-FT Power, Robinhood
|In maydornsmeinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht...
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|"The compute bottleneck is here": Warum Nebius mitten im größten Engpass der KI-Industrie ansetzt
|Der Engpass bei Rechenkapazität wird zum zentralen Risikofaktor für das Wachstum der KI-Industrie - und zum potenziellen Renditetreiber für spezialisierte Infrastruktur-Anbieter. Nebius positioniert...
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|Nebius - europäischer K.I-Champion
|Nebius treibt den Ausbau seiner K.I.-Infrastruktur mit einem Großprojekt in Finnland weiter nach vorn. In Lappeenranta soll ein Rechenzentrum mit 310 Megawatt entstehen, das nach Unternehmensangaben...
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|Nebius & Co im Check: Microsoft: Starker Lauf | TSMC: Starke Zahlen & Siemens
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|EQS-News: KION GROUP AG: Siemens und KION entwickeln Lieferketten der Zukunft
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Siemens und KION entwickeln Lieferketten der Zukunft (News mit Zusatzmaterial)
16.04.2026 / 10:09 CET/CEST
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|Siemens ÜBERRASCHT Anleger: Könnte die Aktie jetzt komplett durchstarten? - Das sollten Sie jetzt wissen
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|Siemens among 5 F&O stocks with surge in futures open interest
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|Muntermacher: Guter Siemens-Kaffeevollautomat für leckere 865 Euro
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|TSMC liefert starkes Quartal ab
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|TSMC steigert Gewinn um 58 Prozent
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|TSMC schockt die Konkurrenz: Umsatz-Explosion treibt Aktie Richtung Rekordhoch
|Der weltgrößte Auftragsfertiger für Halbleiter, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), hat zum Auftakt des Jahres 2026 Zahlen vorgelegt, die selbst kühnste Erwartungen übertreffen. Mit einem...
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|Taiwan Semi raises 2026 outlook after Q1 profit surges amid AI demand
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|TSMC on Terafab: No Shortcuts in Foundry; Reportedly Confirms Next-Gen NVIDIA LPU Project amid Samsung Rivalry
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