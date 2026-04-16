Die MHP Hotel AG had solide KPIs für das ersten Quartal veröffentlicht, wobei die Ergebnisse erstmals von der Akquisition und Neupositionierung des Hyatt Regency Wien im Februar profitierten. Die Gruppenbelegung sank leicht auf 65 % aufgrund des Hochlaufs des neu eröffneten Conrad Hamburg; jedoch erreichte die Belegung ohne das Conrad mit 70 % einen Rekordwert im ersten Quartal, was die robuste zugrunde liegende Nachfrage unterstreicht. Die Preise blieben widerstandsfähig, mit einem Anstieg des ADR um 1 % im Vergleich zum Vorjahr, was den RevPAR um 4 % antrieb. Die Umsätze wuchsen signifikant um 25 % im Vergleich zum Vorjahr, unterstützt durch einen außergewöhnlichen Anstieg der Speisen- und Getränkeverkäufe um 36 %. Das Unternehmen bestätigte seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 von rund 225 Mio. EUR Umsatz und mindestens 10 Mio. EUR EBITDA und wies sowohl auf Risiken durch geopolitische Spannungen als auch auf potenzielle Chancen durch veränderte Reisennachfrage nach Europa hin. Die EV/EBITDA-Multiplikatoren von 3,5x für 2026 und 2,1x für 2027 erscheinen äußerst attraktiv und stellen einen signifikanten Abschlag gegenüber den Wettbewerbern dar. Wir bestätigen unsere Schätzungen und bestätigen unsere BUY-Empfehlung mit einem Kursziel von 3,30 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/mhp-hotel-ag





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