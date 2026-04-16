ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Givaudan von 3040 auf 3100 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal sei robuster gewesen als gedacht, schrieb Charles Eden am Mittwoch./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 07:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: CH0010645932
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