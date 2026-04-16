FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 16.04.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS BARRATT REDROW PRICE TARGET TO 482 (490) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HALMA PRICE TARGET TO 4930 (4550) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ANTOFAGASTA TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 3700 PENCE - CITIGROUP CUTS QUILTER PRICE TARGET TO 190 (200) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1810 (1870) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 3900 (4000) PENCE - 'BUY' - PANMURE LIBERUM CUTS DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 810 (830) PENCE - 'SELL' - STIFEL STARTS TRISTEL WITH 'BUY' - PRICE TARGET 460 PENCE - UBS CUTS BARRATT REDROW PRICE TARGET TO 432 (470) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS BYTES TECHNOLOGY TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 305 (415) PENCE - UBS RAISES BP TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 700 (650) PENCE
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