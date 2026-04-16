Der Dax präsentiert sich im frühen Donnerstagshandel (16. April) in robuster Verfassung. So langsam aber sicher gelingt es dem deutschen Leitindex, sich von den 24.000 Punkten zu lösen. Eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 25.000 Punkte scheint in greifbare Nähe zu rücken. In den USA setzten am Mittwoch die technologielastigen Indizes zur Rekordjagd an. Der Dax nahm sozusagen die Vorlage aus den USA im heutigen Donnerstagshandel auf.An ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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