Angesichts der noch ausstehenden Meldungen von Anlagen könnte in Deutschland erstmals die Gigawattstunden-Marke auf Monatsbasis geknackt werden. Rund 45. 000 neue Photovoltaik-Heimspeicher sind im März bisher im Marktstammdatenregister eingetragen worden. Die Bundesnetzagentur hat am Mittwoch ihre Erwartungen für den Zubau von Photovoltaik-Anlagen im März veröffentlicht. Mit 1411 Megawatt zeigt sich ein deutlicher Ausschwung gegenüber dem Vormonat, wobei immer noch mehr als die Hälfte der neu installierten Leistung von Freiflächenanlagen kommt. Auch beim Zubau der Batteriespeicher ging es deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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