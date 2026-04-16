Chur - Am Freitag, 9. Oktober 2026, geht das diesjährige Wirtschaftsforum Südostschweiz über die Bühne: Mehrere hundert Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft treffen sich in der neuen AREON Eventhalle in Chur, um aktuelle Chancen und Herausforderungen für die Region zu diskutieren. Die Gäste dürfen sich auch in diesem Jahr auf hochkarätige Referierende freuen: ? Alois Zwinggi, Geschäftsführer des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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