Nach der erfolgreichen Übernahme der Witzig Alteco Digital Services AG (WADS) durch die Faigle AG vollzieht die Faigle Gruppe nun den nächsten strategischen Schritt. Mit einer gezielten personellen Rochade wird die operative Führung der WADS direkt in die Gruppe eingebunden und die Nachfolge innerhalb der Faigle AG geregelt. Wie letzte Woche angekündigt, wird die operative Führung der WADS durch die Faigle Gruppe sichergestellt. In diesem Zuge übernimmt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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