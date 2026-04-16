Formycon hat aktualisierte vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 mit verbesserter Profitabilität veröffentlicht. Das EBITDA wird nun bei rund EUR -4 Mio. erwartet (zuvor EUR -12 Mio.), was hauptsächlich auf bilanzielle Effekte im Zusammenhang mit der Aktivierung von Entwicklungskosten zurückzuführen ist. Die Umsatzerlöse bleiben unverändert bei rund EUR 45 Mio. Daneben gab es keine neuen Entwicklungen zum Stelara-Biosimilar FYB202. Die Marktdurchdringung in den USA bleibt aufgrund des Ausschlusses von wichtigen PBM-Formularlisten begrenzt, und die Annahmen zu möglichen Wertminderungen bleiben unverändert. Während die Verbesserung des EBITDA rein optischer Natur ist, bestehen die zugrunde liegenden kommerziellen Herausforderungen fort. Wir lassen unsere Schätzungen unverändert und bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von EUR 40,00, da wir weiterhin der Ansicht sind, dass die aktuelle Bewertung das langfristige Potenzial des Portfolios nicht widerspiegelt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/formycon-ag
© 2026 mwb research