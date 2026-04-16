Selbst in der kalten Heizperiode 2025/26 haben PVT-Anlagen von Sunmaxx als alleinige Quelle einer Wärmepumpe Jahresarbeitszahlen von mehr als 4,5 erreicht. Das hat die Auswertung von Felddaten durch den Hersteller in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Forschungsinstitut SPF ergeben. Sunmaxx, Hersteller von photovoltaisch-thermischen Modulen, hat umfangreiche Felddaten aus verschiedenen installierten PVT-Anlagen veröffentlicht. Im Fokus stehen hierbei die unabgedeckten und ungedämmten PVT-Kollektoren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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