© Foto: Kobe Li - picture alliance / Nexpher via ZUMA Press WireAlibaba bringt ein neues KI-Modell für 3D-Videos und Spiele an den Start und fordert Tencent heraus. Die Aktie reagiert prompt mit Kursgewinnen.Alibaba verschärft den Wettbewerb im chinesischen Technologiesektor. Der Konzern hat ein neues KI-Modell vorgestellt, das realitätsnahe 3D-Welten und interaktive Videos erzeugen kann. Damit greift Alibaba direkt das Kerngeschäft von Tencent an. Das System mit dem Namen "Happy Oyster" gehört zur Kategorie sogenannter "World Models". Es soll Filme, Videoinhalte und Spiele generieren können, teilte das Unternehmen mit. Angriff auf Tencents Terrain Mit dem Vorstoß dringt Alibaba in ein Feld vor, das bislang stark von Tencent geprägt ist. World Models …Den vollständigen Artikel lesen
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