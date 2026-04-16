Zweites Rig im Einsatz: Sranan Gold zündet den Bohr-Turbo

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Mit einem zweiten Bohrgerät und mindestens 12.500 geplanten Metern 2026 erhöht Sranan Gold das Tempo deutlich, um die Goldkontinuität entlang der Poeketi Shear Zone systematisch zu testen.

Sranan Gold (WKN A416C1 / CSE SRAN) erhöht auf dem Tapanahony-Projekt in Suriname das Explorationstempo deutlich. Mit der Mobilisierung eines zweiten Bohrgeräts startet das Unternehmen ein neues Diamantbohrprogramm über 5.000 Meter, das sich auf die hochgradige Poeketi Zone konzentriert. Damit erweitert Sranan Gold die laufenden Arbeiten entlang der Poeketi Shear Zone, auf der bereits seit Januar 2026 ein Phase-II-Programm über 7.500 Meter im Bereich Randy's Pit läuft.

Für das Unternehmen ist das ein wichtiger Schritt, weil damit zwei zentrale Zielgebiete entlang derselben mineralisierten Struktur parallel bearbeitet werden und die geologische Kontinuität über einen größeren Abschnitt überprüft werden kann.

Im Mittelpunkt steht nun die Frage, wie weit sich die Goldmineralisierung entlang der Poeketi Shear Zone tatsächlich verfolgen lässt. Sowohl die Poeketi Zone als auch Randy's Pit liegen auf dieser Struktur und sind durch zahlreiche handwerkliche Gruben sowie flache Untertagebaue geprägt, in denen hochgradiges grobkörniges Gold gewonnen wird. Genau diese sichtbare Goldführung an der Oberfläche und in geringer Tiefe bildet die Grundlage für das nun ausgeweitete Bohrprogramm.

Sranan Gold weitet die Arbeiten entlang der Poeketi Shear Zone aus

Die neue Bohrkampagne auf Poeketi umfasst 5.000 Meter und richtet sich auf einen Bereich, der rund 4,5 Kilometer nordwestlich der Randy's-Pit-Zone liegt. Dort haben lokale Goldschürfer in den vergangenen Monaten oberflächennahe und untertägige Arbeiten in mehreren Gruben fortgesetzt. Die Bohrungen von Sranan Gold begannen in der südöstlichen Ecke der Zone in einem Bereich, der als New Pit bezeichnet wird.

Diese neuen Abbaustellen haben nach Unternehmensangaben einen mineralisierten Korridor von rund einem Kilometer Länge innerhalb der Poeketi Zone sichtbar gemacht. Genau dieser Abschnitt soll jetzt mit dem Bohrprogramm systematisch getestet werden. Für Sranan Gold ist das deshalb relevant, weil die aktuellen Gruben und Untertageaufschlüsse zusätzliche Hinweise auf die Ausdehnung der Goldführung liefern und das Bohrprogramm dadurch auf eine bereits im Gelände erkennbare Struktur aufsetzen kann.

Die Entscheidung, ein zweites Bohrgerät einzusetzen, erlaubt dem Unternehmen zudem, die Arbeiten entlang der gesamten Poeketi Shear Zone zu beschleunigen. Während die Bohrungen in Randy's Pit weiterlaufen, kann Sranan Gold nun zugleich den nordwestlich gelegenen Poeketi-Bereich mit eigener Kapazität verfolgen. Das erhöht die Taktzahl der Exploration und sorgt dafür, dass neue Beobachtungen aus dem Kleinstbergbau zeitnah überprüft werden können.

Poeketi liefert hochgradige Hinweise aus Proben und Kleinstbergbau

Die Poeketi Zone ist für Sranan Gold kein neues Zielgebiet, bekommt aber nun deutlich mehr Gewicht. Bereits 2025 hatte das Unternehmen dort Gesteinssplitterproben aus oberflächennahen Gruben entnommen. Diese lieferten Goldgehalte von bis zu 108,3 g/t, 84,5 g/t, 26,7 g/t und 25,8 g/t. Solche Werte sind für die frühe Exploration vor allem deshalb von Bedeutung, weil sie zeigen, dass entlang der Struktur lokal hochgradige Goldführung an der Oberfläche vorhanden ist.

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Sranan Gold zündet den Bohr-Turbo: Zweites Rig testet hochgradige Poeketi Zone

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