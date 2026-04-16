Die Microsoft-Aktie zeigt nach einer Phase deutlichen Drucks wieder Stärke und arbeitet sich zurück nach oben. Mit der Erholung rückt nun die Frage in den Fokus, ob sich der Aufwärtstrend fortsetzen kann oder ob der Anstieg zunächst an Dynamik verliert. Microsoft-Aktie stabilisiert sich nach Rücksetzer Die Aktie von Microsoft stand zuletzt unter spürbarem Verkaufsdruck, konnte sich jedoch stabilisieren und notiert aktuell bei rund 418 US$. Nach der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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