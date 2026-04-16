Im März ist der Ausbau der Photovoltaik in Deutschland deutlich angestiegen. Auch bei der Windenergie an Land und der Offshore-Windenergie war ein wachsender Zubau zu verzeichnen. Im März 2026 betrug der Netto-Photovoltaik-Ausbau in Deutschland 1.411 MW (siehe Grafik). In dieser Zahl der Bundesnetzagentur ist ein Aufschlag von 10 Prozent enthalten, da die Behörde von Nachmeldungen innerhalb der einmonatigen Registrierungspflicht im Marktstammdatenregister ausgeht. Im Vergleich zum Vormonat war das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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