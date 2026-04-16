Der Preis für den Batteriespeicher mit mehr als 5 Kilowattstunden Kapazität wird mit 1099 Euro angegeben. Die Kunden von EnviaM erhalten acht Prozent Rabatt im Zuge der Kooperation. EnviaM und Marstek haben am Donnerstag den Start einer Kooperation verkündet. So werde die neue Speicherlösung Venus E 3. 0" von Marstek den Kunden des Energieversorgers mit einem exklusiven Rabatt von acht Prozent angeboten. Der Preis für den Speicher liegt aktuell bei 1099 Euro, wie es weiter hieß. Der Versand werde kostenfrei direkt über Marstek erfolgen. Voraussetzung sei aber auch die Bestellung des dynamischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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