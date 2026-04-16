R. STAHL hat die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht, die im Einklang mit den vorläufigen Zahlen stehen und eine schwache Nachfrage bestätigen. Der Umsatz ging um 9,1 % im Jahresvergleich zurück, während der Auftragseingang um 6,4 % im Jahresvergleich zurückging. Die Rentabilität blieb durch temporäre Effekte gestützt, die eine schwächere zugrunde liegende Margen verdecken, während der freie Cashflow leicht negativ wurde. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 deutet auf weitere Rückgänge sowohl beim Umsatz als auch beim EBITDA hin, was die anhaltend gedämpfte Nachfrage und die begrenzte Sichtbarkeit des Auftragsbestands widerspiegelt. Das NEXUS-Programm zielt auf strukturelle Verbesserungen und ein Wachstum auf etwa 500 Mio. EUR Umsatz bis 2030 ab, jedoch werden bedeutende Beiträge erst ab dem Geschäftsjahr 2027 erwartet. Trotz schwacher Fundamentaldaten auf kurze Sicht bietet die Aktie ein attraktives Risiko-Rendite-Profil, was eine weiterhin empfohlene Kaufempfehlung mit einem leicht gesenkten Kursziel von 17,00 EUR (zuvor 18,50 EUR) unterstützt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/r-stahl-ag
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