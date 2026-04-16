Das Unternehmen T.Werk kommt mit drei neuen Photovoltaik-Unterkonstruktionen zur Messe Intersolar nach München. Neu ist auch eine Erweiterung für das Freiflächen-Montagesystem, das die Biodiversität von Solarparks steigern soll. T.Werk, Hersteller von PV-Montagesystemen aus Burgau in Bayern, hat drei neue Produkte vorgestellt. Es handelt sich um das Gründachsystem Triton flora, dem regendichten Einlegesystem Uranos und einer standardisierten Lösung für Parkhausfassaden.Die Photovoltaik-Unterkonstruktion ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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