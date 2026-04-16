Die Photovoltaik-Heizstäbe von My-PV sind nun auch mit dem Heim-Energiemanagementsystem Clever-PV kompatibel. My-PV, österreichischer Hersteller von Photovoltaik-Heizstäben, hat mitgeteilt, dass seine Produkte nun von dem cloudbasierten Home Energy Management System (HEMS) von Clever-PV ansteuerbar sind. Durch die Kompatibilität kann man PV-Überschüsse direkt in Wärme umwandeln und zur Warmwasserbereitung oder zur Unterstützung der Heizung nutzen.Clever-PV ist ein Heim-Energiemanagementsystem, das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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