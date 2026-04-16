Paris / London / Zürich - Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag leicht zugelegt. Angesichts der gestiegenen Ölpreise entfalteten die guten Vorgaben aus Asien und den USA aber nur begrenzt Wirkung. Befürchtungen, dass sich die Ölnotierungen negativ auf die Konjunkturentwicklung auswirken könnten, dämpften nach Ansicht von Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst beim Broker CMC Markets, die Kauflaune. Der EuroStoxx 50 gewann gegen Mittag 0,32 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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