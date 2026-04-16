Die PepsiCo-Aktie dümpelt seit Wochen lustlos vor sich hin. Können die heutigen Quartalszahlen des Getränke- und Lebensmittelkonzerns den Kurs wieder beflügeln und ist die Aktie einen Kauf wert? Starke Quartalszahlen Die Reaktion der europäischen Börse auf die Vorlage der Quartalszahlen ist nur sehr gering. Die Kursveränderung der PepsiCo-Aktie liebt bei unter 1%. Wie sehen die Zahlen denn aus? Der Konzernumsatz belief sich auf rund 19,4 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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