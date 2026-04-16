Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche will neue Gaskraftwerke zur Sicherung der Stromversorgung gegenüber Batteriespeichern bevorzugen. Der BSW-Solar fordert nun von der Bundesregierung, Batteriespeicher nicht zu benachteiligen. Eine Mehrheit der Bevölkerung wünscht sich zum Ausgleich von Ökostrom-Schwankungen den Ausbau von Batteriespeichern. Dies ist das Ergebnis einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung, die das Meinungsforschungsinstitut YouGov Ende März im Auftrag des Bundesverbands ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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