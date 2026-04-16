Datum der Anmeldung:
14.04.2026
Aktenzeichen:
B11-43/26
Unternehmen:
Kestenholz Aachen GmbH, Aachen; mittelbarer Erwerb der Mercedes-Benz Niederlassung Aachen von der Mercedes-Benz AG, Stuttgart
Produktmärkte:
Autovermietung, Handel mit Autoreifen, Kfz-Reparatur- Service- und Wartungsarbeiten, Vertrieb von Kfz Ersatz- und Zubehörteilen, Vertrieb von Kfz der Marken Mercedes-Banz und Smart
14.04.2026
Aktenzeichen:
B11-43/26
Unternehmen:
Kestenholz Aachen GmbH, Aachen; mittelbarer Erwerb der Mercedes-Benz Niederlassung Aachen von der Mercedes-Benz AG, Stuttgart
Produktmärkte:
Autovermietung, Handel mit Autoreifen, Kfz-Reparatur- Service- und Wartungsarbeiten, Vertrieb von Kfz Ersatz- und Zubehörteilen, Vertrieb von Kfz der Marken Mercedes-Banz und Smart
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