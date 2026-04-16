Der französische Öl- und Gasproduzent TotalEnergies hat wegen des Krieges im Nahen Osten seine Förderung im Irak, in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Katar eingestellt oder wird noch eingestellt. Auf diese Standorte entfallen in "normalen Zeiten" rund 15 Prozent der gesamten Konzernförderung. Daher rechnet der Konzern nicht mehr mit einer steigenden Fördermenge, sondern nur mit einer stabil bleibenden. Demnach haben die Franzosen in den ersten drei Monaten 2,545 Millionen Barrel Öläquivalent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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