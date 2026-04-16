Der US-Getränke- und Snack-Riese PepsiCo hat am Donnerstagnachmittag seine Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Besonders das Lebensmittelgeschäft in Nordamerika meldet sich dank einer neuen Preisstrategie zurück. Aktionäre freuen sich neben dem Kursplus in der Vorbörse über eine erneut steigende Dividende.PepsiCo liefert zum Jahresauftakt solide Daten. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg zum Vorjahr um neun Prozent auf 1,61 Dollar und lag damit über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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