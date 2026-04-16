EQS-News: Energiekontor AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
16.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Energiekontor AG
|Mary-Somerville-Straße 5
|28359 Bremen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 421 3304126
|E-Mail:
|julia.pschribuella@energiekontor.com
|Internet:
|https://www.energiekontor.de/
|ISIN:
|DE0005313506
|WKN:
|531350
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2309936 16.04.2026 CET/CEST