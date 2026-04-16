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Markus Weingran
16.04.2026 15:27 Uhr
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Rechenzentren-Aktien im Check: Microsoft: Starker Lauf | TSMC: Starke Zahlen | Siemens: Starke Kooperation

Die Aktie von Allbirds flippt aus. Die Ankündigung, das Geschäftsmodell auf das Anbieten von Rechenleistung umzustellen, ließ die Aktie um fast 600 % hochschnellen. Wir haben 5 bessere Alternativen gesucht. Eintagsfliege Allbirds - diese 5 Rechenzentrums-Player bieten nachhaltigere Chancen Der Turnaround von Allbirds zur KI-Infrastruktur-Story und ein Short-Squeeze trieben en Kurs übertrieben in die Höhe. Der Fall änder aber nichts daran, dass Rechenzentren im Zentrum eines der spannendsten Trends am Markt stehen. Wir haben 5 Aktien zu dem Thema rausgesucht, die für uns nachhaltigere Chancen bieten. Rallye bei Microsoft: Ist das der Start der nächsten Aufwärtswelle? Die Aktie des …

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© 2026 Markus Weingran
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

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