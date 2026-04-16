Rechenzentren-Aktien im Check: Microsoft: Starker Lauf | TSMC: Starke Zahlen | Siemens: Starke Kooperation

Die Aktie von Allbirds flippt aus. Die Ankündigung, das Geschäftsmodell auf das Anbieten von Rechenleistung umzustellen, ließ die Aktie um fast 600 % hochschnellen. Wir haben 5 bessere Alternativen gesucht. Eintagsfliege Allbirds - diese 5 Rechenzentrums-Player bieten nachhaltigere Chancen Der Turnaround von Allbirds zur KI-Infrastruktur-Story und ein Short-Squeeze trieben en Kurs übertrieben in die Höhe. Der Fall änder aber nichts daran, dass Rechenzentren im Zentrum eines der spannendsten Trends am Markt stehen. Wir haben 5 Aktien zu dem Thema rausgesucht, die für uns nachhaltigere Chancen bieten. Rallye bei Microsoft: Ist das der Start der nächsten Aufwärtswelle? Die Aktie des …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran