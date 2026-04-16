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Actien-Börse Nr. 16

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Im europäischen Energie-Service-Sektor ist ein Blick auf TECHNIP ENERGIES in Anbetracht des Irankonflikts angebracht. Hier ändert sich die Rechnung mittelfristig zum Positiven. Die kumulierten Wiederaufbaukosten belaufen sich geschätzt auf 20 bis 30 Mrd. $. Konkret:In Katar ist TECHNIP durch die bestehenden Projekte am North Field bereits mit massiven Kapazitäten vor Ort. Da die Instandsetzung der beschädigten LNG-Züge technisch eng mit der bestehenden Infrastruktur verwoben ist, wird man voraussichtlich den Großteil dieser Aufträge ohne langwierige Ausschreibungsverfahren erhalten. Auch in Saudi-Arabien ist eine technologische Führungsposition bei der Modernisierung und Reparatur von Hydrocrackern und Destillationsanlagen zu unterstellen. Zusammengenommen ergibt sich somit ein potenzieller Zuwachs des Auftragsbestands im Bereich von 5,0 bis 7,0 Mrd. $. Das wäre ein Plus von rd. 30 bis 40 % auf den aktuellen Backlog. KGV 12 für 2027 ist moderat.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, mit seinem Team die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug aufWeitere Themen deru. a.:- Die Theorien der Ökonomen taugen zurzeit nichts- BASF: Gewinnsprung und China-Milliarden- Neuer DAX-König SIEMENS, SAP enttäuscht- Gezielter Blick auf CONTINENTAL und AUMOVIO- NEBENWERTE: Vom 10-€-Wert zum Infrastruktur-Star- Europäische Luxusgüter-Aktien stehen in der WarteschleifeIhre Bernecker Redaktion /