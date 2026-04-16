Ab Juni soll es möglich sein, sich zu registrieren, dass dann ab dem vierten Quartal über die Marke "Elli" auch verfügbar sein soll. Das integrierte Angebot besteht aus Elektrofahrzeug, App, Stromtarif, Smart Meter, Wallbox und Installation. Volkswagen bereitet aktuell gemeinsam mit seiner Energiemarke "Elli" ein vollständig integriertes Vehicle-to-Grid-Angebot für Privatkunden in Deutschland vor. Es umfasst Elektrofahrzeug, App, dynamischen Stromtarif, Smart Meter, DC-bidirektionale Wallbox und die Installation, wie der Wolfsburger Autokonzern am Donnerstag veröffentlichte. Die Installation der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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