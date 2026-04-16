EQS-News: Masterflex SE
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
16.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Masterflex SE
|Willy-Brandt-Allee 300
|45891 Gelsenkirchen
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@masterflexgroup.com
|Internet:
|https://www.MasterflexGroup.com
|ISIN:
|DE0005492938
|Börsen:
|Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2309988 16.04.2026 CET/CEST