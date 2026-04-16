Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 16.04.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Bohrtreffer, Infrastruktur, Finanzierung: Beginnt hier der Weg zur Produktion?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: TUAG50 | ISIN: DE000TUAG505 | Ticker-Symbol: TUI1
Xetra
16.04.26 | 16:36
7,198 Euro
-1,18 % -0,086
Branche
Hotels/Tourismus
Aktienmarkt
Prime Standard
MDAX
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
TUI AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TUI AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
7,1807,18616:52
7,1827,18616:52
ratgeberGELD.at
16.04.2026 16:09 Uhr
245 Leser
Artikel bewerten:
(1)

TUI: Gelingt nach dem 30%-Abverkauf jetzt das Comeback?

Zwischen Bodenbildung und entscheidendem Widerstand!

Rückblick

Nachdem die Aktie von ihren Höchstständen Anfang Februar im Bereich von über 9,50 Euro massiv abverkauft wurde, sehen wir nun erste Stabilisierungstendenzen. Zwischen Mitte März und Anfang April bildete die Aktie einen Boden im Bereich von 6,50 Euro.

TUI-Aktie: Chart vom 16.04.2026, Kürzel: TUI1, Kurs: 7.32 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die Aktie hat mittlerweile den kurzfristigen gleitenden Durchschnitt EMA 20 zurückerobert. Die orange Linie im Chart bei 7,40 Euro markiert den entscheidenden Widerstand, welcher sich im Bereich der 50-Tagelinie befindet. Nach einem erfolgreichen Ausbruch wäre der nächste Zielbereich bei 8,20 Euro.

Mögliches bärisches Szenario

Wenn der Kurs am EMA 50 hart abgewiesen wird, verstärkt das den Verkaufsdruck. Die psychologisch und technisch wichtige Unterstützung liegt bei 7 Euro. Fallen die Kurse darunter, kommt das März-Tief ins Visier der Bären.

Meinung

Trotz Inflation und wirtschaftlicher Unsicherheit ist die Buchungslage bei TUI für den Sommer 2026 stabil. Die Menschen priorisieren Urlaub weiterhin hoch. Nach den Kapitalerhöhungen der Vergangenheit ist die Verwässerung der Aktien vorerst abgeschlossen, was den Weg für organische Kurssteigerungen freimacht. Die Aktie versucht sich an einer Erholung.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 3.70 Mrd. EUR
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 28.31 Mio. EUR
  • Meine Meinung zu TUI ist neutral
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 16.04.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2026 ratgeberGELD.at
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: Krisenprofiteure mit solidem Geschäftsmodell, attraktiver Bewertung und langfristigem Potenzial.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – und Ihr Depot auf den Energiepreisschock vorbereiten!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.