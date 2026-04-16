TUI: Gelingt nach dem 30%-Abverkauf jetzt das Comeback?

Zwischen Bodenbildung und entscheidendem Widerstand!

Rückblick

Nachdem die Aktie von ihren Höchstständen Anfang Februar im Bereich von über 9,50 Euro massiv abverkauft wurde, sehen wir nun erste Stabilisierungstendenzen. Zwischen Mitte März und Anfang April bildete die Aktie einen Boden im Bereich von 6,50 Euro.

TUI-Aktie: Chart vom 16.04.2026, Kürzel: TUI1, Kurs: 7.32 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die Aktie hat mittlerweile den kurzfristigen gleitenden Durchschnitt EMA 20 zurückerobert. Die orange Linie im Chart bei 7,40 Euro markiert den entscheidenden Widerstand, welcher sich im Bereich der 50-Tagelinie befindet. Nach einem erfolgreichen Ausbruch wäre der nächste Zielbereich bei 8,20 Euro.

Mögliches bärisches Szenario

Wenn der Kurs am EMA 50 hart abgewiesen wird, verstärkt das den Verkaufsdruck. Die psychologisch und technisch wichtige Unterstützung liegt bei 7 Euro. Fallen die Kurse darunter, kommt das März-Tief ins Visier der Bären.

Meinung

Trotz Inflation und wirtschaftlicher Unsicherheit ist die Buchungslage bei TUI für den Sommer 2026 stabil. Die Menschen priorisieren Urlaub weiterhin hoch. Nach den Kapitalerhöhungen der Vergangenheit ist die Verwässerung der Aktien vorerst abgeschlossen, was den Weg für organische Kurssteigerungen freimacht. Die Aktie versucht sich an einer Erholung.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 3.70 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 28.31 Mio. EUR

Meine Meinung zu TUI ist neutral

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 16.04.2026

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